Emily Ratajkowski nie zawiodła. Oto najciekawsze stylizacje z NY Fashion Week 2023

Nowy Jork to miasto, w którym na dobre zakorzeniła się uliczna moda. To tutaj królują największe wyrocznie świata fashion z Anną Wintour na czele. Wielkie Jabłko wylansowało postać z Perry Street - Carrie Bradshaw - która wyraźnie wpłynęła na postrzeganie stylu nowojorczanek. To tutaj powstawały pierwsze zdjęcia mody ulicznej uchwycone w obiektywie The Sartorialist. To także w tym mieście chodniki Williamsburga i Soho każdego dnia zamieniają się w wybiegi, na których każdy może wczuć w rolę modela i modelki. Dlatego Nowy Jork można nazwać sercem street fashion i kosmopolityczną stolicą mody, w której wielokulturowa rewia trwa przez 24 godziny na dobę – w końcu to miasto nigdy nie śpi.