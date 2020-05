Damskie bermudy. Trendy spodnie w sam raz na lato! Jakie wybrać i z czym nosić?

Damskie bermudy jeszcze do niedawna uznawane były za niezbyt kobiece, ale obecnie podbijają serca wielu wielbicielkom mody i trendów. Spodnie z nogawkami sięgającymi do kolan zdetronizowały szorty z powodu bardziej szykownego kroju. Jeśli marzysz o połączeniu wygody z nutą elegancji, koniecznie sprawdź, jak nosić damskie bermudy.

Damskie bermudy – jakie wybrać?

Damskie bermudy – do kogo pasują?

Tak naprawdę dziewczęce damskie bermudy pasują do każdej pani, pod warunkiem, że zostanie dobrana odpowiednia długość nogawek . Kobiety o niskim wzroście powinny unikać klasycznych bermudów do kolan, bo tylko optycznie skrócą nogi – lepszym wyborem mogą okazać się spodnie sięgające do połowy uda. Natomiast panie o nieco krąglejszych kształtach będą wspaniale wyglądać w damskich bermudach z wysokim stanem , aby podkreślić talię.

Damskie bermudy – z czym je nosić?

Damskie bermudy wymagają doprecyzowania stylizacyjnego. Praktycznie każdy typ takich spodenek pasuje do marynarek oraz zwiewnych bluzek. Na co dzień zakładaj do damskich bermudów koszule z rękawem ¾ albo bluzki koszulowe. Dopasowane topy czy ulubione koszulki także sprawdzą się na codzienne letnie wyjścia. Oprócz tego nie zapomnij o obowiązkowym koturnach, które zawsze wyszczuplą i wydłużą nogi. Złota biżuteria, duże okulary przeciwsłoneczne oraz pakowna torba to klasyczne dodatki uzupełniające letnie stylizacje. Jak widzisz, damskie bermudy możesz łączyć na wiele różnych sposobów, aby zawsze się wyróżnić.