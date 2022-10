Hailey Bieber wrzuciła na luz. Ten zestaw to wygoda w najprostszym wydaniu

Choć teraz jest jeszcze ciut za wcześnie, by mówić o ikonie stylu, to Hailey Bieber z pewnością pretenduje do tego miana. Jej każdy look, nieważne, czy na wielką galę czy na spacer do sklepu, jest perfekcyjnie skompletowany. Ostatnio była widziana na ulicach Los Angeles w monochromatycznym zestawie, który daje gwarancję komfortu.