Ulubiona fryzura Hailey Bieber. Odtworzysz ją w kilka minut

Fryzura Hailey Bieber jest numerem jeden wśród codziennych uczesań na jesień

Ulubiona fryzura Hailey Bieber jest niesamowicie gustowna, a nawet elegancka, choć doskonale sprawdza się też na co dzień do casualowych oraz sportowych stylizacji. Oprócz tego jest łatwa w wykonaniu i niezwykle praktyczna – włosy powinny utrzymać się w tej formie przez cały dzień i nie będą przeszkadzać we wszelkiego rodzaju aktywnościach. To uczesanie pokochały modowe i urodowe influencerki. W Polsce jej fanką jest Jessica Mercedes.