Halejcio jest już gotowa na lato. Pokazała się w efektownej sukience z falbanami

Klaudia Halejcio przestała być już tylko aktorką. Teraz działa na Instagramie, gdzie publikuje niezwykle zabawne i pomysłowe filmiki. Jej zawód to content creator. Hajelcio wykazuje się nie tylko kreatywnością, ale też regularnie pokazuje, że ma do siebie ogromny dystans, za co doceniają ją internauci.