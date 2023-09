Halejcio rzuciła jedzeniem w dziecko. Nagranie niesie się po sieci

"Ciężko tłumaczyć kogoś za brak poczucia humoru i dystansu. To był skrawek paru kobiet, które nie mają tego dystansu, natomiast całą resztę ogromnie bawił ten filmik i do tych ludzi trafił. Cieszę się, że tak jak ja mają takie poczucie humoru i dystans, bo takim ludziom żyje się zdecydowanie lepiej. Jeśli świat traktujemy trochę z przymrużeniem oka, to łatwiej się żyje. (…) Nie jest to tak, że wykopaliśmy nasze dziecko z domu, to jest tylko taka forma, no, ale nie można za to przepraszać" – skwitowała.