HalfPrice z pierwszą w Polsce kampanią współtworzoną przez sztuczną inteligencję

Nowa kampania promuje HalfPrice Club, miejsce dla pasjonatów światowych marek i łowców najlepszych promocji. Na członków klubu czekają perełki od znanych brandów, w takich kategoriach jak odzież, obuwie, akcesoria, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. Wszystko nawet do 80% taniej. Klubowicze mają również dostęp do dodatkowych ofert specjalnych, a także jako pierwsi dowiadują się oni o wyjątkowych akcjach i promocjach. Każdy nowy członek Klubu otrzymuje 10% rabatu na start, a następnie kolejno 20% rabatu na co trzeci zakup za min. 100 zł. Co ważne, kupując w HalfPrice, klubowicze zyskują korzyści także w Klubie CCC. To właśnie członków HalfPrice Club przedstawiają postaci widoczne na kreacjach stworzonych przez sztuczną inteligencję.