Halina Kowalska była naczelną polską seksbombą. Dlaczego zniknęła?

Droga do sławy

W końcu aktorce udało się dostać na wymarzony wydział aktorski. Tam poznała swojego przyszłego męża, Włodzimierza Nowaka. Para postanowiła przeprowadzić się do Warszawy. Piękna blondynka szybko została dostrzeżona przez reżyserów. W pewnym momencie padła propozycja zagrania w "Nie lubię poniedziałku", jednak rola wymagała dużo odwagi. Halina Kowalska długo zastanawiała się, czy rozebrać się na ekranie. W końcu do przyjęcia propozycji namówił ją mąż. To był strzał w dziesiątkę.