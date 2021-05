Halina Rowicka była gwiazdą serialu "Dom". Męża okłamywała do samego końca

Szczęśliwa żona i matka

Karierę zawodową aktorka właściwie od początku łączyła z życiem rodzinnym. Wyszła za, starszego o 14 lat, kolegę po fachu – Krzysztofa Kalczyńskiego. Para poznała się na obozie studenckim w Olsztynku – ona była wówczas na drugim roku, on przyjechał tam jako instruktor. To była miłość od pierwszego wejrzenia, przypieczętowana ślubem w 1973 roku (Kalczyński poprosił o rękę swoją wybrankę od razu po powrocie do Warszawy).