Halle Berry pozuje na plaży w pomarańczowym bikini. Odtworzyła kultową scenę

Halle Berry pierwszy raz pojawiła się w pomarańczowym bikini w 2002 roku w filmie "Śmierć nadejdzie jutro", gdzie grała u boku ówczesnego agenta, Pierce'a Brosnana. 18 lat później aktorka wróciła wspomnieniami do tamtych czasów.

Kilka dni przed swoimi 54. urodzinami na instagramowym profilu Berry pojawiło się to zdjęcie. Gwiazda pozuje na nim w pomarańczowym kostiumie, zasłaniając twarz słomkowym kapeluszem. Piasek, ocean, rozwiane wiatrem włosy – klimat zdjęcia jest zdecydowanie wakacyjny, ale prawdziwi fani Berry doskonale wiedzą, że ta fotografia to coś więcej niż pocztówka z urlopu.

Zdjęcie do złudzenia przypomina kadr z filmu o przygodach Bonda, w którym Halle najpierw wyłania się z wody, a potem spaceruje plażą do baru, gdzie spotyka agenta. Nawet bez tej całej filmowej otoczki – i Pierce'a Brosnana, oczywiście – skojarzenia z filmem nasuwają się same.