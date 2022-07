Hania Stach była gwiazdą "Idola". Zaskakujące, jak teraz żyje

Hania Stach zyskała popularność za sprawą występów w drugiej edycji programu "Idol". Choć nie weszła do finału, to cieszyła się niemałą sympatią widzów. Miała też okazję do rozwinięcia kariery muzycznej. Mimo starań wycofała się po jakimś czasie z show-biznesu. Jak teraz wygląda jej życie?