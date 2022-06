Maciej Rock nagle zniknął z telewizji. Tak teraz żyje

Życie po "Idolu"

Rock pojawił się również w programie "Się kręci" oraz "Must Be The Music", co przełożyło się na wzrost jego popularności. W pewnym momencie rozpoznawalność przestała go cieszyć. Postanowił zrobić sobie krótką przerwę od show-biznesu i poświęcić więcej czasu rodzinie. To właśnie przez wypalenie zawodowe odsunął się w cień.