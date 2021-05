Hanna Lis doznała wstrząsu. Dopiero po latach wyznała prawdę

Hanna Lis należy do grona tych osób, które zachęcają innych do szczepień. Lekarz Krzysztof Pawlak na Twitterze przekazał ważną informację związaną ze szczepionkami: "Alergia niemal nigdy nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko COVID-19. Dotyczy to także osób ze wstrząsem anafilaktycznym w wywiadzie. Niestety, ale osoby kwalifikujące (w tym lekarze) często o tym nie wiedzą i bezpodstawnie odmawiają zaszczepienia".