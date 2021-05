Dorota Szelągowska cieszy się pracą. "Pandemia dużo w nas zmienia"

"Pandemia pokazała nam, że praca jest przywilejem, nauka również. […] Myślę, że pandemia bardzo dużo w nas zmienia. Dla mnie jest to czas przewartościowania. Nie śmiałabym jednak komukolwiek dawać rad. […] Doceniam to, że mogę pracować, zarabiać pieniądze, wyjść na dwór bez maseczki do własnego ogrodu" - dodała.