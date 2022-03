Dawno jej nie widziano. Matylda Damięcka w spódnicy w panterkę

Szalona stylizacja Matyldy Damięckiej

I pomimo faktu, że artystka stroni od czerwonych dywanów i wszelkich eventów, to 8 marca pojawiła się w Garnizonie Sztuki. Nie była to jednak obecność przypadkowa. Z okazji Dnia Kobiet występowała ona na tamtejszej scenie muzycznej i nie ma wątpliwości, że prezentowała się znakomicie. Nie dość, że wyglądała na spełnioną i szczęśliwą, to olśniła obecnych swoją odważną i nieco szaloną stylizacją.