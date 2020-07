Harry poczuł się urażony słowami brata. Autorzy książki wyjawiają kolejne fakty

Odkąd Meghan Markle weszła do rodziny królewskiej, nieustannie do mediów wyciekają informacje na temat zmian, które nastąpiły w relacjach między jej członkami.

Autorzy książki odnoszą się również do relacji pomiędzy Meghan a Kate. Ich zdaniem sytuacja nie była aż tak zła, jak często sugerowały to brytyjskie media, ale jednocześnie nie brakowało momentu, gdy zarówno jedna jak i druga strona rzeczywiście mogły poczuć się urażone. Dziennikarze twierdzą, że Kate podchodziła do Meghan z dystansem i nie robiła zbyt wiele, aby ocieplić ich stosunki.