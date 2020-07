Meghan Markle na Wikipedii. Ktoś zmienił jej biografię trzy dni przed ujawnieniem, że jest z Harrym

Odniesienie do występów Meghan w programie "Deal or No Deal" w USA jako "dziewczyny z teczką" zostało początkowo usunięte ze strony. Pozostawiano jednak informację o tym, że jest znana z roli Rachel Zane w serialu "W garniturach". Dodano za to informację na temat jej pracy humanitarnej. W sekcji poświęconej tego typu działaniom czytamy: "Markle jest aktywna na arenie społeczno-politycznej, a w 2016 roku została globalnym ambasadorem World Vision Canada i pojechała do Rwandy w ramach kampanii 'Czysta woda'".