Heidi Klum pochwaliła się okładką z córką. Leni wyrosła na prawdziwą piękność

W latach 90. nie było osoby, która nie znałaby nazwiska Heidi Klum. Niemiecka modelka w mig zdobyła serce świata mody, szybko dołączając do grona ikon, takich jak Naomi Campbell, Christy Turlington czy Kate Moss. Teraz przyszedł czas na jej 18-letnią córkę, Leni, która przeprowadziła się do Nowego Jorku, by rozpocząć międzynarodową karierę.