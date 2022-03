Heidi Klum z mężem na Women in Music Awards. Modelka postawiła na kolor

Heidi Klum olśniła podczas gali. Stylizacja była strzałem w dziesiątkę

Gala Billboard Women In Music Awards, która odbyła się w miniony weekend, z pewnością należała również do Heidi Klum. Modelka na tę okazję wybrała iście kolorowy zestaw we wciąż modne paski. Do całości zostały dopasowane klasyczne szpilki oraz zdecydowanie bardziej oryginalna pluszowa torebka w mocnym, różowym odcieniu.