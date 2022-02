Olśniewająca Cate Blanchett na gali SAG Awards. Zadała szyku!

Styl Cate Blanchett

Cate Blanchett uchodzi za jedną z najlepiej ubranych aktorek w Hollywood. Jej styl można określić jako wyszukaną elegancję. Stylizacje aktorki to zwykle ponadczasowa klasyka, która idealnie koresponduje z urodą Blanchett. Od czasu do czasu aktorka lubi sięgać również po odrobinę nonszalancji, np. przełamać garnitur sportowymi butami. Nam bardzo się podoba styl gwiazdy. To kopalnia modowych inspiracji!