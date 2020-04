Helena Englert musiała wrócić do Polski. Wszystko z obawy o swoich rodziców

Córka Beaty Scibakównej i Jana Englerta rozpoczęła prestiżowe studia teatralne na NYU Tisch School of the Arts w Nowym Jorku. Rodzice pękali z dumy i mieli nadzieję, że dziewczyna odnajdzie się w wielkim świecie.

Niestety, plany pokrzyżował im szalejący wirus. Aspirującej aktorce w ostatniej chwili udało wrócić się do kraju, jeszcze przed zamknięciem granic i wprowadzeniem obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Zrobiła to ze strachu o zdrowie swoich rodziców.

"Ona też mocno przeżywała to, co dzieje się w kraju. Jest bardzo zżyta ze swoimi rodzicami. Martwiła się o nich. Szczególnie o tatę, który za niespełna dwa miesiące skończy 77 lat. Wie, że wirus jest najbardziej niebezpieczny dla osób w podeszłym wieku i drżała o ojca. To ze względu na niego chciała, jak najszybciej dotrzeć do domu" - zdradza w rozmowie z "Na żywo" przyjaciółka państwa Englertów.