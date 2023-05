Helena Englert z mamą na uroczystym jubileuszu. Wyglądają jak siostry?

Mimo tego, że Helena Englert lubi eksperymentować z wizerunkiem, tym razem postawiła na dość prostą stylizację. 22-latka zdecydowała się na jasne jeansy z rozszerzaną nogawką oraz elegancką białą koszulę. Do tego dodała czarną, połyskującą marynarkę o kroju oversize. Na nogach zagościły srebrne balerinki, a na ramieniu zawitała czarna torebka. Aktorka uzupełniła look długimi kolczykami i delikatnym makijażem z czerwoną szminką.

55-latka zaprezentowała się w ciemnych, eleganckich spodniach, które połączyła z czarnym topem. Aby nie przesadzić z czernią, aktorka zarzuciła na siebie szarą marynarkę w kratkę. Look uzupełniła białymi, sportowymi butami oraz czarną torebką.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!