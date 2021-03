Helix, czyli kolczyk w chrząstce. Co musisz wiedzieć o tym piercingu?

Jeśli jedna lub dwie dziurki w płatku ucha to dla ciebie za mało, to z pewnością zainteresuje cię piercing typu helix. To ostatnio jedna z najpopularniejszych metod przekłuwania uszu. Helix to nic innego jak kolczyk w górnej części chrząstki przy krawędzi małżowiny usznej.

Helix. Czy boli i jak długo się goi?

Czy przekłucie typu helix jest bolesne? To bardzo indywidualna kwestia, ponieważ każdy z nas ma swój próg bólu, dlatego tudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jedna osoba oceni bolesność zabiegu na 2 w skali od 1 do 10, a druga osoba na 7 lub 8. Pewne jest, że zabieg nie jest zupełnie bezbolesny, więc przede wszystkim poczujemy moment przekłucia chrząstki, a chwilę po tym ucho stanie się bardzo ciepłe.

Jeśli na uchu pojawi się opuchlizna, można ją zniwelować, robiąc dwa razy dziennie okłady np. z sody oczyszczonej (1 łyżeczka sody na pół szklanki wody) lub kory dębu (2 saszetki herbaty na szklankę gorącej wody).

Helix goi się około 3-4 miesięcy. W tym czasie nie należy moczyć przekłucia. Lepiej omijać baseny z chlorowaną i solankową wodą, a przy codziennym myciu głowy, chronić ucho przed pianą z szamponu. Ponadto nie powinno się spryskiwać niezagojonej dziurki kosmetykami z dodatkiem alkoholu - perfumami czy mgiełkami.

Helix. Nie przekłuwaj ucha na własną rękę

Jeśli jesteś zainteresowana przekłuciem ucha typu helix, to zdecydowanie nie powinnaś robić go samodzielnie w domu. Najbezpieczniej będzie, gdy udasz się do doświadczonego piercera. Takiej dziurki nie robi się pistoletem, ponieważ zbyt gwałtowny strzał może rozerwać delikatną tkankę chrzęstną, przez co rana w uchu zrobi się większa, więc będzie dłużej się goić. Do wykonania helixa należy użyć sterylnej igły.

Po wykonaniu piercingu w górnej części chrząstki, ucho będzie bardziej wrażliwe. Dlatego przez kilka dni po przekłuciu staraj się go nie dotykać, nie pocierać i nie drapać, by nie wdało się zakażenie. Jeśli masz dłuższe włosy, noś je związane w kucyk lub warkocz, by kosmyki nie zahaczały o kolczyk.

Helix. Jaki kolczyk wybrać?

Przekłucie typu helix daje możliwość noszenia różnego rodzaju kolczyków. Mogą to być:

drobne lub większe kółka - okrągłe klasyczne kolczyki, zwykle złote lub srebrne, bez ozdobnych zakończeń

labrety, czyli cienkie pręty z jednej strony zakończone płaskim dyskiem, a z drugiej kuleczką, stożkiem bądź kamieniem,

sztangi, czyli cienkie pręty zakończony po obu stronach takimi samymi elementami np. kuleczkami, stożkami, błyszczącymi cyrkoniami,

podkówki, czyli półokrągły kolczyk zakończony na dwóch końcach ozdobami.

Wielkość kolczyka powinna być dostosowana do wysokości przekłucia i ilości dziurek w jednym uchu. Jeśli helix jest wykonany wysoko na chrząstce, lepiej wybrać lekkie i cienkie kolczyki w kształcie koła lub labretu, które nie będą za bardzo obciążać małżowiny.

Jeśli możesz sobie na to pozwolić, noś w uszach biżuterię dobrej jakości. Szczególnie w przypadku pierwszego kolczyka, który będziesz mieć w dziurce tuż po przekłuciu. Zadbaj o to, by nie był wykonany z metalu o dużej zawartości niklu, ponieważ może uczulać i podrażniać skórę. Postaw na kolczyk ze stali chirurgicznej.

