Hellen Mirren nago w wannie. Aktorka zaskoczyła dziennikarza

Jednocześnie aktorka wyznaje zasadę body positive i nie ocenia kobiet, które myślą inaczej niż ona w kwestii poprawiania urody za pomocą skalpela. "Myślę, że nie chodzi tutaj o presję otoczenia. To presja, którą wywieramy na siebie sami, patrząc rano w lustro i myśląc, że nie chcemy już oglądać tej twarzy. Całkowicie to rozumiem i uważam, że ludzie powinni móc robić wszystko, co ich uszczęśliwi" - powiedziała kilka lat temu w rozmowie z brytyjskimi mediami.