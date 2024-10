HER TIME - konferencja, która kształtuje przyszłość kobiet!

Konferencja HER TIME to przestrzeń stworzona z myślą o współczesnych kobietach, które chcą od życia więcej! Wśród prelegentek tegorocznej edycji znajdziemy autorytety takie jak: Marta Krasnodębska, Magdalena Pawłowska, Dagmara Skalska, Oktawia Lewandowska, Beata Broniszewska, Izabela Kopaniszyn, Marta Junka (to dopiero pierwsze, ujawnione nazwiska - ich lista jest znacznie dłuższa). Organizatorzy, w oparciu o doświadczenia poprzednich edycji, oferują uczestniczkom nie tylko inspirujące wystąpienia, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty, które dostarczą konkretnych narzędzi do rozwoju w czterech kluczowych obszarach: przywództwo, niezależność finansowa, zdrowie i SELF LOVE, czyli o tym jak kochać siebie, stawiać granice, budować zdrową relację z samym sobą, co jest fundamentem każdego sukcesu. Na miejscu konferencji znajdować się będzie również strefa stoisk, a w niej inspirujące produkty i biznesy kreowane przez kobiety i dla kobiet właśnie.