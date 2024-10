Herbata z cytryną szkodzi zdrowiu? Postępuj zgodnie z jedną zasadą

Herbata to napój, który ma swoje stałe miejsce w sercach wielu z nas. W zimowe wieczory czy podczas leniwych poranków, filiżanka aromatycznej herbaty potrafi poprawić nastrój i rozgrzać od wewnątrz. Niektórzy nie wyobrażają sobie czarnej herbaty bez miodu i plasterka cytryny. Uważają, że kwaskowaty akcent sprawia, że herbata staje się nie tylko smaczniejsza, ale również zdrowsza. Podpowiadamy, jak jest naprawdę.

Uwielbiana przez smakoszy. Szkodliwa z dodatkiem cytryny?

Herbata z cytryną jest niewątpliwie najczęściej wybieranym napojem podczas przeziębienia. Działa kojąco na gardło, a witamina C zawarta w cytrynie wspiera odporność organizmu. Miłośnicy herbat sięgają więc po ten napój nie tylko dla smaku, ale także dla poprawienia samopoczucia.

Herbata, choć pyszna i przez wielu uważana za zdrową, może zawierać pierwiastki chemiczne, które w połączeniu z kwaśnym odczynem cytryny mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie. Jednym z nich jest glin, który naturalnie występuje w glebie. Podczas produkcji herbaty może on przenikać do liści rośliny. Problem pojawia się wtedy, gdy pijemy naprawdę dużą ilość tego aromatycznego napoju przez dłuższy czas.

Specjaliści sugerują, że przyjmowanie większych ilości glinu, może wpływać negatywnie na zdrowie. Jego nadmiar może odkładać się w narządach, np. płucach czy mózgu, i być przyczyną pylicy aluminiowej oraz chorób neurodegeneracyjnych. Dlatego warto kierować się zdrowym rozsądkiem i stosować się do pewnych zasad, które pozwalają uchronić się przed negatywnymi skutkami picia herbaty w dużych ilościach.

Doktor Bartek Kulczyński - dietetyk oraz technolog żywności i żywienia, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na ten temat w mediach społecznościowych. Wskazał, że bezpieczna dawka glinu dla organizmu wynosi 2 mg na każdy kg masy ciała tygodniowo. To oznacza, że przeciętny Polak o wadze około 60 kg może zatem bez ryzyka przyjąć do 120 mg glinu w ciągu tygodnia, co daje ok. 17 mg glinu dziennie.

- Jedna szklanka herbaty dostarcza nam około 1,5 mg glinu. Jeśli przeciętna osoba o podanej masie ciała spożyje w ciągu dnia 3 takie herbaty, wówczas pokryje dopuszczalny, bezpieczny poziom glinu. […] Biorąc pod uwagę to, że to właśnie herbata jest jednym z głównych źródeł pokarmowych glinu w naszej diecie, to wydaje się, że ta 1/4 nie jest jakimś strasznym wynikiem - zaznaczał ekspert.

Pozostaje jednak pytanie, czy dodanie cytryny do herbaty rzeczywiście znacząco zwiększa ilość glinu, który trafia do organizmu i negatywnie działa na nasze zdrowie. Badania wykazały, że spożycie ok. 500 ml herbaty z dodatkiem kwaśnego owocu dziennie nie prowadzi do istotnego wzrostu poziomu pierwiastka we krwi.

- Tylko część glinu obecnego w herbacie łączy się z kwasem cytrynowym. [...] Po drugie, cytrynian glinu przyswaja się lepiej niż jony glinu, które występują w postaci niezwiązanej. Jednak trzeba podkreślić, że poziom wchłaniania i tak jest [...] znikomy, bo wynosi poniżej jednego procenta - podkreślał ekspert.

Zwróć na to uwagę przygotowując herbatę. Warto robić jedną rzecz

W przygotowaniu odpowiedniej herbaty najważniejszy jest czas oraz temperatura parzenia. Najprostsza w przygotowaniu jest czarna herbata. Zalewamy ją wrzątkiem o temperaturze 95 stopni i wyciągamy liście po 3-4 minutach. Na 200 ml wody powinniśmy wsypać ok. 1 łyżeczkę suszu. Zieloną herbatę parzymy krócej, czyli ok. 2-ch minut, aby nie uzyskała gorzkiego posmaku.

Warto trzymać się zasady aby wyjmować fusy lub woreczek herbaty z filiżanki zaraz po zaparzeniu, ale tuż przed dodaniem kwasu. Reguła ta dotyczy zarówno cytryny w plastrach jak i soku cytrynowego. Cytrynę i miód powinno się wrzucić do herbaty po lekkim jej schłodzeniu. Warto również zwracać uwagę na jakość naparu. Herbata pochodząca z dobrego źródła będzie miała mniejsze ryzyko zawartości szkodliwych substancji niż ta niskiej jakości.

