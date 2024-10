Hosty potrzebują twojej opieki szczególnie teraz. Jak im zapewnić piękny wzrost?

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Jesień to czas przygotowań do zimy nie tylko dla nas, ale także dla naszych roślin. Hosty, choć wydają się odporne, również potrzebują naszej troski, aby przetrwać chłodne miesiące i obdarzyć nas bujną zielenią wiosną. Jak odpowiednio zadbać o hosty jesienią, by cieszyły nas przez wiele lat?

Jesień to kluczowy czas, aby zadbać o hosty – rośliny wieloletnie, które niezmiennie cieszą oko swoim dekoracyjnym wyglądem. Jednak bez odpowiedniej pielęgnacji przed zimą, mogą nie przetrwać mroźnych miesięcy w dobrej formie. Odpowiednie działania, takie jak przycinanie, ściółkowanie czy podlewanie, pomagają hostom zregenerować się na wiosnę i zapewniają im zdrowy wzrost. Jeśli chcesz, by twoje hosty zachwycały w przyszłych sezonach, dowiedz się, jak je odpowiednio przygotować do nadchodzącej zimy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dlaczego jesienna pielęgnacja host jest tak ważna?

Choć liście host obumierają wraz z nadejściem chłodów, to pod ziemią wciąż trwa życie. Korzenie i korona rośliny przechodzą w stan spoczynku, by na wiosnę odrodzić się z nową siłą. Odpowiednia pielęgnacja jesienią to inwestycja w piękny ogród w przyszłym roku.

Przycinanie – czy to konieczne?

Zwiędłe liście host mogą stanowić schronienie dla szkodników i chorób. Dlatego też wiele osób decyduje się na ich usunięcie. Przycinanie można przeprowadzić ręcznie lub za pomocą sekatora, pamiętając o delikatności, aby nie uszkodzić korony rośliny.

Czy można zostawić liście? Część ogrodników pozostawia obumarłe liście na zimę jako naturalną ochronę dla korzeni. Jednakże, jeśli chcesz zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób, lepiej usunąć je.

Podział host – jesienny zabieg

Najlepszy czas na podział host to wiosna, ale jesień również jest odpowiednia, szczególnie w cieplejszych regionach. Podział przeprowadzony co najmniej miesiąc przed pierwszymi przymrozkami daje roślinom szansę na ukorzenienie się przed zimą.

Ściółkowanie – ochrona przed mrozem

Ściółka to warstwa organicznego materiału, takiego jak kora, liście czy kompost, która chroni glebę przed erozją, utrzymuje wilgoć i zapobiega wzrostowi chwastów. Jesienią ściółkowanie host jest szczególnie ważne, ponieważ chroni korzenie przed mrozem i wahaniami temperatury.

Zwalczanie szkodników

Hosty są podatne na ataki ślimaków, nicieni i innych szkodników. Jesienią, usuwając obumarłe liście, pozbawiamy je schronienia. Warto również zastosować odpowiednie środki ochrony roślin, aby zapobiec pojawieniu się szkodników wiosną.

Podlewanie – nawet jesienią

Choć hosty wchodzą w stan spoczynku, potrzebują wilgoci, zwłaszcza w okresach suszy. Regularne, umiarkowane podlewanie jesienią pomoże ochronić korzenie przed przemarznięciem.

Hosty w donicach – specjalna opieka

Hosty uprawiane w donicach wymagają nieco innej pielęgnacji. Przed nadejściem zimy należy przenieść je do chłodnego, ale nie mroźnego pomieszczenia. Doniczki warto owinąć agrowłókniną lub umieścić w większych pojemnikach wypełnionych styropianem.

Pamiętaj, że jesienna pielęgnacja host to inwestycja w ich przyszłość. Dbając o swoje rośliny, zapewnisz sobie piękny i zdrowy ogród na wiele lat.

Zobacz także Przytnij w październiku. Odmienisz ogród

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP