Najgorszy sposób przyrządzania jajek. Staną się bombą kaloryczną

Chociaż smażone jajka są smaczne, to podczas tego procesu mogą tracić wiele cennych składników odżywczych. Wysoka temperatura i duża ilość tłuszczu używanego do smażenia przyczyniają się do utleniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witamina E i niektóre karotenoidy. Ponadto, długotrwałe smażenie może prowadzić do tworzenia się szkodliwych związków.