Herbatka, która wycisza, uspokaja, pomaga zasnąć i likwiduje kilogramy

Podczas jesiennych wieczorów chętniej sięgamy po gorące herbaty. A gdyby tak wybierać je nie tylko pod kątem smaku, ale też właściwości? Połączyć przyjemne z pożytecznym i pić napar zarówno pyszny, jak i dobroczynnie wpływający na nasze zdrowie i wygląd? Znalazłyśmy herbatkę, która spełnia te dwa zadania i musi robić to świetnie, bo ma miano bestsellera. Przeznaczona jest do picia wieczorem, bo jej (w pełni naturalny) skład jest dobrany tak, by zrelaksować, wyciszyć, ułatwić zasypianie, zredukować napięcia i stres, a także pozbyć się toksyn i nadprogramowych kilogramów.