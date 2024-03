Herbaty szkodliwe dla zdrowia. Lepiej ich nie pić

Nieciekawe efekty uboczne. Które zioła szkodzą?

Senes, skrzyp czy skorzonera wykazują właściwości przeczyszczające. Dodatkowo częste spożywanie senesu prowadzi do późniejszych problemów z wypróżnianiem się po odstawieniu (organizm się do niego przyzwyczaja). Żywokost to kolejny kłopotliwy składnik. Zawiera alkaloidy, które uszkadzają wątrobę, dlatego jest zakazany w wielu krajach. Nadmierne spożycie dziurawca wywołuje alergie skórne oraz nadwrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe. Nie należy go też łączyć z lekami przeciwzakrzepowymi, antykoncepcyjnymi ani pić w ciąży czy w czasie karmienia piersią.