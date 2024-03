Najgorszy dodatek do kawy. Zgroza, co kryje się w środku

Kiedyś była zdecydowanie bardziej popularna niż obecnie, a teraz słusznie odchodzi do lamusa. Nie jest to bowiem dobry wybór. "Śmietanka" nie tylko nie poprawia smaku, ale w dodatku niekorzystnie wpływa na zdrowie. Jej skład do czysta groza. Czasami nie zawiera mleka w proszku, tylko pewien rodzaj zagęszczającego białka.