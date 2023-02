Herbuś w "poplamionej" sukience. Tak pojawiła się na nagraniach

Wszelkie "plamy", chlapnięcia farbą, barwienia, cieniowania, a także wzory inspirowane abstrakcyjnym malarstwem – lada moment będą na wagę złota. Wśród wielu różnorodnych printów, trendy wyłoniły nieszablonowy i abstrakcyjny deseń, który przypadł do gustu także Edycie Herbuś. Na nagrania do programu "You Can Dance – Nowa Generacja 2", gwiazda wybrała sukienkę, która tryska energią i zatrzymuje nasz wzrok na dłużej.