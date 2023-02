Heroiczna postawa tureckich pielęgniarek. Tak walczyły o życie noworodków

W pierwszych sekundach nagrania wyraźnie widzimy, jak inkubatory zaczynają drżeć. Trzęsienie przybiera na sile, a do pomieszczenia wpadają dwie kobiety ubrane w pracownicze fartuchy. Jak podaje serwis Daily Mail, w chwili katastrofy na oddziale znajdowało się co najmniej pięcioro noworodków. Pielęgniarki napierały na inkubatory całą swą siłą, by utrzymać je w stabilnej, nieruchomej pozycji.