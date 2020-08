WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Artykuł Sponsorowany 1 godzinę temu Higiena i dezynfekcja dłoni w podróży – sprawdź, jak o nią zadbać z Trisept MAX Niezależnie od tego, czy korzystamy z własnego samochodu, czy też komunikacji publicznej – podróż niesie ze sobą zwiększone ryzyko kontaktu z licznymi drobnoustrojami chorobotwórczymi. W takich sytuacjach często mamy także utrudniony dostęp do wody oraz produktów pielęgnacyjnych. Jak skutecznie chronić się przed nadkażeniem? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Artykuł sponsorowany Trisept MAX Pobyt poza domem a zwiększone ryzyko kontaktu z bakteriami oraz wirusami Wraz z nadejściem ciepłych dni coraz częściej spędzamy swój wolny czas na zewnątrz. Rozpoczyna się sezon wakacyjnych wyjazdów, wycieczek rowerowych, spacerów w parkach oraz spotkań w gronie znajomych. Niestety wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem kontaktu z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi jak wirusy, bakterie oraz grzyby. A wszystko to ze względu na korzystanie z powierzchni przeznaczonych do użytku publicznego (np. bankomatów, toalet,), gdzie mogą przebywać te groźne drobnoustroje. Poprzez zwykły dotyk na naszą skórę przenoszone są liczne mikroorganizmy. Gdy dotkniemy dłonią nosa, ust lub oczu, mogą przedostać się one do wnętrza organizmu i wywoływać infekcje. Jak możemy więc uniknąć nieprzyjemnych dla zdrowia skutków kontaktu z zarazkami? Wyjście jest jedno. Należy dbać o regularną higienę dłoni oraz używać specjalnych środków służących do ich skutecznej dezynfekcji. Jak dbać o higienę dłoni w podróży? Regularne mycie dłoni to prosta sprawa, jednak podczas podróży łatwość w przestrzeganiu tej zasady codziennej higieny nieznacznie się komplikuje – nie zawsze możemy skorzystać z wody czy mydła, wciąż pozostając narażeni na kontakt z chorobotwórczymi mikroorganizmami. Rozwiązaniem jest skuteczny płyn do dezynfekcji rąk. Z jego pomocą pozbędziemy się groźnych patogenów z powierzchni naszej skóry. Tego typu preparat możemy wszędzie ze sobą zabrać, a do jego użycia nie potrzebujemy bieżącej wody Na rynku jest obecnych wiele produktów do dezynfekcji rąk. Jak dokonać więc właściwego wyboru? Jak wybrać skuteczny płyn do dezynfekcji? Przy wyborze odpowiedniego środka do dezynfekcji rąk warto zwrócić uwagę na źródło jego pochodzenia oraz zakres działania. W sklepach znajdziemy różnego rodzaju środki antybakteryjne, jednak nie wszystkie usuwają z powierzchni dłoni wirusy oraz grzyby. Przykładem produktu o potrójnym działaniu jest Trisept MAX. Jego unikalna formuła pozwala na usunięcie wirusów, bakterii oraz grzybów. Ten płyn do dezynfekcji rąk produkowany jest przez firmę farmaceutyczną z niemal 200 letnim doświadczeniem. Dodatkowo, zgodnie z wymogami dotyczącymi produktów biobójczych (do ich grupy należy właśnie Trisept MAX), został on zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jego regularne stosowanie będzie w stanie zapewnić nie tylko odpowiednią ochronę (płyn do dezynfekcji rąk Trisept MAX zawiera odpowiednio wysokie stężenia alkoholu – 80%), ale również nawilżenie skóry dłoni dzięki obecności gliceryny w składzie produktu. Dostępny jest także w niewielkich opakowaniach o pojemności 30 ml, dzięki czemu można go stosować zawsze i wszędzie – bez problemu zmieści się w plecaku, torebce czy wakacyjnej kosmetyczce!