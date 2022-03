Historie, których wszyscy chcą słuchać - 5 lat Storytel Original w Polsce

5-lecie Storytel Original w Polsce to święto platformy i talentów stojących za każdą historią. Na początku Storytel musiało szukać i zachęcać autorów i autorki do stworzenia treści na wyłączność. Nie każdy potrafił dostrzec potencjał w pisaniu historii na potrzeby audio. Na przestrzeni pięciu lat sytuacja się odwróciła. Teraz to Storytel Original czeka, a twórcy i twórczynie pukają do ich drzwi, bo wiedzą, że za SO stoją najwyższa jakość historii i innowacyjny marketing.