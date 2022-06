Historyczny moment w Sejmie. Aktywistka zaskoczyła wszystkich. "Ogromne brawa"

Aktywistki walczą o legalną aborcję w Polsce

- Każdego dnia pomagamy co najmniej 90 osobom w trakcie aborcji tabletkami. Codziennie cztery osoby wyjeżdżają z naszą pomocą na zabieg aborcji do zagranicznej kliniki. W zeszłym roku wydałyśmy 1,5 mln zł na zabiegi aborcji dla tych osób, których na to nie stać. Tylko w 2021 roku łączna liczba osób, która miała z nami aborcję wynosiła 34 tys. - mówiła Natalia Broniarczyk w Sejmie.