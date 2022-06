Olga Semeniuk zabrała głos o prawie aborcyjnym. "Polki potrzebują dobrowolności"

- Staram się, aby moje prywatne tematy nie były komentowane. Myślę, że to jest sumienie każdej z nas. Myślę, że Polki dzisiaj potrzebują przede wszystkim dobrowolności, ale i też samostanowienia, które jest w naszych umysłach. To my powinnyśmy o tym decydować - podkreśliła polityczka PiS.