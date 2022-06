Rejestr ciąż wejdzie w życie. Aborcyjny Dream Team: Polki nie muszą się tłumaczyć

- Polki boją się kontaktu z systemem zdrowia w kontekście ciąży. Spowodowane jest to atmosferą, która obecnie panuje w kraju. Po przeanalizowaniu sytuacji doszłyśmy wspólnie do wniosku, że to narzędzie nie będzie wykorzystywane przeciwko kobietom - podkreśliła Natalia Broniarczyk, działaczka feministyczna i współzałożycielka Aborcyjnego Dream Teamu. - Chciałabym, żeby personel medyczny nie przyłączał się do tej atmosfery strachu. Powinni uspokoić pacjentki i ich partnerów, że będą chronić ich poufne dane - dodaje.