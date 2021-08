Hit na jesień. Ten sweter z Pepco warto mieć w szafie

Ten sweter z Pepco to hit

Już teraz w sklepach odzieżowych znajdziemy jesienno-zimowe kolekcje. Swoją propozycję przygotowała również sieć Pepco. W ich damskiej kolekcji na jesień znalazły się koszule, bluzki oraz spodnie. Wszystko to w kolorach ziemi – przede wszystkim odcieniach zieleni. Największą uwagę przyciągają jednak swetry. Pepco proponuje klasyczny krój z ażurowym wzorem w kształcie rombów. Dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych – musztardowej oraz ciemno zielonej. Cena tego uniwersalnego swetra z Pepco to jedynie 40 zł. Dostaniemy go w rozmiarach od S do XXL.