Edyta Górniak ignoruje obostrzenia. Wszystko nagrała na swoim Instagramie

Edyta Górniak po raz kolejny pokazuje swój lekceważący stosunek do pandemii i związanych z nią obostrzeń. Tym razem na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się, co robi z kartką, informującą o nakazie noszenia maseczek. A to wszystko za kulisami koncertu Wakacyjnej Trasy Dwójki.