Hit tego sezonu: modna kurtka bomberka. Zobacz, jak ją noszą polskie celebrytki!

Modna bomberka damska: tę kurtkę musisz mieć w tym sezonie!

Trend na sportowe kurtki bomberki w tym sezonie bije rekordy popularności. Kultowi projektanci i domy mody jak Stella McCartney, Loewe czy Louis Vuitton do swoich kolekcji wprowadzili fason varsity jacket, czyli popularny w latach 90. model w stylu amerykańskiej bejsbolówki z kontrastowymi rękawami, lamówką przy kołnierzu i rękawach z napisami lub literą drużyny futbolowej. Varsity jacket pojawiła się już w sezonie jesień-zima 2021, ale to właśnie ten rok jest uznawany za szczyt popularności tego modelu, co można już zaobserwować w stylizacjach modowych influencerów i ikon stylu.