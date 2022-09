Hitler nazwał ją "najniebezpieczniejszą kobietą w Europie". Bał się jej cały dwór

Nic nie wskazywało na to, że spełni się przepowiednia, którą Elżbieta usłyszała w dzieciństwie. Po śmierci króla Jerzego V na tron wstąpił starszy brat księcia Alberta, Edward VIII. Wszystko jednak zmieniło się po jego abdykacji, ślubie z rozwódką Wallis Simpson i wyjeździe do Ameryki. Przyczynić się do tego miała sama Elżbieta Bowes-Lyon, która snuła plotki na temat związku króla z Simpson i doprowadziła do ultimatum. Ostatecznie na tron wstąpił książę Albert, przyjmując imię Jerzego VI.