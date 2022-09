Sekretne sygnały królowej Elżbiety II. Wyrażały więcej niż tysiąc słów

Tajne znaki królowej Elżbiety II. Patrzymy na pierścionek i torebkę

Wspomniany wcześniej ekspert twierdzi, że królowa podczas niektórych spotkań przekładała torebkę z ręki do ręki. To miał być znak dla wtajemniczonych, że monarchini jest gotowa, by zakończyć prowadzoną aktualnie rozmowę. Jeżeli natomiast torebka lądowała na stole, Elżbieta II chciała opuścić miejsce spotkania w ciągu pięciu kolejnych minut. Hugo Vickers dodał, że torebka postawiona na podłodze oznajmiała, że monarchini chciałaby zakończyć trwające spotkanie natychmiast - jeśli tylko służba widziała, że królowa wykonywała ten gest, wiedziała, że potrzebuje ratunku z opresji.