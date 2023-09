Hitowa sukienka z Sinsay na jesień. Kosztuje tylko 30 zł

Sukienka w paski

Inna propozycja od Sinsay to sięgająca przed kolana, dzianinowa sukienka o prostym fasonie. Niby nic nadzwyczajnego, ale czarno-białe paski "robią robotę". Wszystkie fanki minimalistycznego stylu Kasi Tusk czy Sofii Richie będą zachwycone. Do pasiatego modelu dobierz trencz i wiązane bądź wsuwane traperki, a będziesz wyglądać jak prawdziwa fashionistka. Cena takiej sukienki to 35,99 zł.