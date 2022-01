Hollywood ją uwielbiało. Pola Negri poślubiła księcia, a romansowała z samym Chaplinem

Negri słynęła z wyrafinowanego stylu, elegancji i niebanalnego poczucia humoru. Do końca swoich dni ubierała się, jak na gwiazdę przystało. Nawet kiedy w 1987 r. żegnała się ze światem, dbała o to, by o niej pamiętano. "Jak to, pan nie wie, kim jestem?" - z ironią zwróciła się do młodego lekarza, który nie rozpoznał schorowanej artystki.