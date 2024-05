Trafiła do szpitala. "Czeka mnie długi powrót do zdrowia"

Nina Dobrev to kanadyjska artystka pochodzenia bułgarskiego. Od kilku lat spełnia się w produkcjach filmowych i telewizyjnych, jednak największą popularność zyskała dzięki wcieleniu się w postać Eleny oraz Katherine w serialu "Pamiętniki wampirów".

Na temat wypadku aktorki nie wiadomo zbyt wiele. Aktorka nie zdradziła szczegółów wydarzenia, jedynie za pośrednictwem Instagrama poinformowała fanów, że czeka ją długa rekonwalescencja. W instagramowej relacji artystka napisała: "Nie stało się nic groźnego, lecz czeka mnie długi powrót do zdrowia".

Przyjaciele i fani aktorki przesłali jej słowa otuchy i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Niektórzy zwrócili uwagę, że przed przejażdżką Dobrev zapozowała bez kasku i zaczęli zastanawiać się, czy w trakcie jazdy również nie miała odpowiedniego zabezpieczenia.

Zdjęcie ze szpitala wygląda bardzo niepokojąco, a Dobrev widoczna jest na nim z kołnierzem ortopedycznym, unieruchomioną nogą oraz podpięciem do aparatury. Aktorka zaznaczyła na instagramowej relacji, że jej pierwszy raz na motorze, okazuje się być też jej ostatnim.

Jeden z fanów napisał aktorce, aby nie zapominała, że "nie jest już dłużej wampirem", zaznaczając przy tym w zabawny sposób, że w życiu codziennym powinna na siebie bardziej uważać, bo nie jest już bohaterką z popularnego serialu. Oprócz tego wielu obserwatorów życzyło jej szybkiego powrotu do zdrowia i wysyłali mnóstwo ciepłych słow.

Nina Dobrev gwiazda serialu "Pamiętniki wampirów" trafiła do szpitala

