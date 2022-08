Ofiary tkwią w takiej relacji latami. Kim są wampiry energetyczne?

Jak się bronić?

Najprostszą radą jest po prostu odcięcie się od wampira energetycznego. Jeśli możemy sobie na to pozwolić (osoba nie jest nam szczególnie bliska lub nie musimy widywać się z nią regularnie) na pewno warto wykonać ten ruch. Jeśli jednak sytuacja zmusza nas do kontaktu z taką osobą, należy pamiętać, by ograniczyć dzielenie się nią szczegółami ze swojego życia prywatnego, komunikować się oschle, bez zbędnych emocji, skupiać na faktach, a nie na opiniach.