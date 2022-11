Home & Balance to nowa holistyczna koncepcja projektowania polskich wnętrz w wersji Premium Class

Kolor, kształt, zapach, dotyk, pierwsze wrażenie to wszystko ma ogromne znaczenie dla naszego samopoczucia w danym otoczeniu. Dlatego każda przestrzeń wymaga uważności i poznania prawdziwych potrzeb Klienta, aby nowe miejsce zaprojektowane do życia lub pracy dla danej osoby, wydobywało jej największy możliwy potencjał i dodawało energii do życia, do działania oraz przyciągało dobrostan w każdej postaci. Architekci Pięknego Życia ze Sweet Living Home Inspirations odkryli po raz pierwszy w Polsce autorski koncept nieograniczonych możliwości tworzenia eleganckich miejsc z duszą, w których spędzanie życia i realizacja marzeń zawodowych będzie jednym z najpiękniejszych doznań człowieka. Podczas wieczornej Gali miała miejsce premiera ekskluzywnych, holistycznych usług takich jak HOME CONCIERGE, HOME HOTLINE, PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Z DOBRĄ AURĄ, a wszystko to można było podziwiać na nowej platformie www.sweetliving.pl