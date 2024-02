Horoskop dzienny – 1 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, piątek 1.03.2024

Słońce w sekstylu z Jowiszem pomoże Lwu wcielić w życie ambitne plany. To znak, który nie może długo tkwić w marazmie, nudzi go rutyna i powtarzalność. W pracy chce być odkrywcą i angażować się we wciąż nowe wyzwania. Nowy miesiąc to idealny czas na zmianę. Jeśli Lew chce, ma szansę wspiąć się znacznie wyżej w hierarchii. Wystarczy, że postawi przed sobą jasny cel, a wszechświat się do tego dopasuje.