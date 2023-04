Horoskop dzienny – 11 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, wtorek 11.04.2023

Po kilku burzliwych dniach w życiu Skorpiona zapanuje spokój. We wtorek może się obudzić w nieco marzycielskim nastroju. Wenus w trygonie do Plutona wywoła w nim jakieś zapomniane pragnienia. Szczególnie odbije się to na osobach samotnych lub tych, które nie czują się w pełni szczęśliwe w związku. Zaczną rozważać, co by było, gdyby… Nie podejmą jednak zdecydowanych kroków, na to jeszcze za wcześnie.